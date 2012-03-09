《热点透视》印尼抢占矿业资产的举措玩得过火,恐尝恶果

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 李爽

路透香港3月8日电---印尼针对外国投资者的举措玩得有些过火.印尼政府要求外资所持矿业股份降至50%以下,这一规定表明,印尼对外国资本的忽视程度有些令人担忧.印尼虽财政力道强劲,但存在能源投资不足导致燃料供应问题,说明其难以承受下手太猛的后果.

这一规定并非新一轮资源国有化主义爆发,而是一项特别立法,填补2009年矿产法中的漏洞.之前在2003年印尼对权利金规定进行了修订,在2001年对矿产收入分配做出规定.2009年的法规要求外资在矿厂投产五年后开始撤资,但并未说明撤资规模.现在规定了这一点,但对于新条款会影响哪些现有矿厂仍不明确.

印尼的官僚作风和腐败非常严重,经验丰富的投资者认识到定期改变政策目标需要进行讨价还价.最新法规不够明确,将增强政府对于Freeport McMoRan公司正在进行谈判的影响力.Freeport McMoRan公司在印尼巴布亚省金铜矿厂持股90.64%.

但讨价还价以及不确定性不会提高大家参与这场游戏的意愿.印尼外国直接投资与GDP之比低于叙利亚.外国投资不足解释了印尼需要进口精炼燃料的原因,尽管其是东亚第二大石油出产国且拥有最大的天然气储备.

印尼政府还通过提供补贴压低国内燃料价格和电价.随着全球油价上涨,这些费用目前占到印尼支出的18%左右.暂且不说补贴会不可避免地起到扭曲效应,印尼抢占资源领域权益以为其提供资金就是目光短浅的做法.更为明智的做法是提高法律明确性,以使亟需资金的港口、矿山、矿井、炼厂和电厂吸引到投资.

印尼资源富饶,人口达2.4亿,且经济增速创纪录,这些都在吸引着外国投资者.但倘若其继续调整法规,那么愿意在印尼市场赌一把的投资者将少之又少.(完)