〔中股业绩〕深发展去年净利增逾六成,力争明年一季完成与平安行整合(更新版)

(新增管理层及分析师评论)

* 去年净利润同比增64.55%,盈利提升明显

* 待注资工作获批完成后尽快分红--高层

* 不良贷款余额有所反弹,资产质量有隐忧

路透北京3月9日电---中国深圳发展银行(000001.SZ)合并平安银行后的首份年报不俗,去年净利润同比劲增逾六成,但仍坚持连续第三年不分红.

不过该行高层在记者会上表示,力争明年一季度完成和平安银行的全部整合工作,待注资计划批准完成后,公司会考虑尽快分红.

"(分红)这件事可期待,完成增资后,会给投资者答复,也给资本市场融资提供了新平台."深发展董事长肖遂宁称.

他指出,虽然该行目前资本充足率达标,但银行发展对资本不断有要求,两家银行吸收整合目前还未完成.若注资完成后,未来三年资本充足率都不再通过资本市场取得的话,则有足够能力来分红.

深发展周五公布,2011年实现净利润102.79亿元人民币,同比增长64.55%,每股收益2.47元,因资产规模增长、净息差提高以及非利息收入持续提升等.该行并表示,为更好促进长远发展,目前暂不进行分红送转.

年报显示,截至去年底,该行资本充足率和核心资本充足率分别为11.51%和8.46%,符合监管标准.

深发展今年1月公告,同意吸收合并平安银行,合并后存续公司将更名为平安银行.去年第三季度,该行通过非公开发行股份获得平安银行90.75%的股份,实现对平安银行的控股.深发展的第一大股东为国内第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK).

**不良贷款余额上升,资产质量有隐忧**

尽管深发展盈利提升明显,但资产质量仍有隐忧.中金报告指出,深发展明显快于行业的不良贷款余额增长,体现出中小银行客户基础相对于大银行的劣势,预计该行仍将面临资产质量压力,短期来看,一、二季度的不良余额将继续快速上升.

深发展年报显示,截至2011年末,该行不良贷款率0.53%,较去年初下降0.05个百分点,然不良、关注类贷款余额均出现上升.该行大幅提高了拨备覆盖率至320.66%,较去年初提高49.16个百分点.

截至去年底,该行不良贷款余额32.95亿元,较年初增加9.28亿元,增长39.21%,关注类贷款余额则由13.39亿元增加到44.10亿元,占比由0.33%明显上升到0.71%.

对此,深发展行长理查德.杰克逊指出,不良贷款余额上升主要是受中小企业经营波动导致,但全行整体不良率仍较低,且拨备率已大幅提升,总体风险可控.

他对路透表示,华东和华南的部分不良贷款上升是在预期之中的,主要是小型制造业企业不良贷款率上升有关,跟银行发展小微企业贷款的战略指引有关,目前小微贷款余额超500亿,对不良率有更高容忍度.此外,不良和关注贷款余额基数较低,外部环境也是一个原因.

他同时对易受经济环境冲击的中小企业贷款表示担忧,"温州是一个例子,温州现在在全行的不良率处于最高水平,我们已对温州地区的贷款,采取主动逐项审查等措施,帮助部分资金断裂企业度过难关,对另一些(企业)还会做一些风险缓释和清收,"据其介绍,该行温州贷款目前80%有担保和抵押.

东方证券银行业分析师金麟则认为,平安入主深发展之后,对深发展贷款进行的重新审查和分类也许是其不良贷款余额反弹的重要原因.

深发展午盘报16.82元,跌1.23%;过去一个月则累计上涨0.77%.(完)