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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 11:13 BJT

〔日本股市〕早盘上升1.5%至七个月高位,受希腊换债协议及日圆疲弱提振

路透东京3月9日电---日股日经指数周五攀升1.5%至七个月新高,接近10,000点,此前希腊成功完成换债协议,确保获得国际援助并避免无序违约.

日圆走疲亦提振日本出口类股,其中佳能(7751.T)上涨1.2%,丰田汽车(7203.T)升2.1%,本田汽车(7267.T)涨2.6%,马自达(7261.T)上升3.9%.

午盘休市时,日经指数.N225上升150.73点至9,919.69点.东证股价指数.TOPX上升1.4%至847.47点.

日经指数今年来已经上升逾17%,受助于美国经济数据强劲,以及全球央行采取的宽松货币政策令投资者重新买入风险资产.(完)

--编译 杜明霞; 审校 高琦

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