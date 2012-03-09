《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币早盘交投淡静

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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IFR悉尼3月9日电---美元兑日圆以外亚洲货币早盘交投淡静.在最后期限过后,一名高层官员周四表示,希腊债券交换计划得到绝大多数民间债权人的接受,参与率高于政府的最乐观预估.[ID:nSB2023255]
交易商静待今晚美国公布的非农就业数据以及周末的偏空消息.
中国稍早公布的2月居民消费价格指数(CPI)增幅低于预估,或提升了下调银行存款准备金率的预期.零售销售和工业产出数据将在0330GMT出炉.
目前唯一推动市场的因素是澳洲1月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差6.73亿澳元.澳元一度下跌25个点子.
路透预估为顺差15亿澳元,但中国春节导致澳洲经季节调整后的出口下降8%.和其他货币相同,澳元/美元之后回调至开盘水平.(完)
--编译 张荻;审校 吴云凌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。