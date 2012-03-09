《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币早盘交投淡静

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IFR悉尼3月9日电---美元兑日圆以外亚洲货币早盘交投淡静.在最后期限过后,一名高层官员周四表示,希腊债券交换计划得到绝大多数民间债权人的接受,参与率高于政府的最乐观预估.[ID:nSB2023255]

交易商静待今晚美国公布的非农就业数据以及周末的偏空消息.

中国稍早公布的2月居民消费价格指数(CPI)增幅低于预估,或提升了下调银行存款准备金率的预期.零售销售和工业产出数据将在0330GMT出炉.

目前唯一推动市场的因素是澳洲1月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差6.73亿澳元.澳元一度下跌25个点子.

路透预估为顺差15亿澳元,但中国春节导致澳洲经季节调整后的出口下降8%.和其他货币相同,澳元/美元之后回调至开盘水平.(完)