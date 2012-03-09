《中国信用市场综述》七天期回购利率中枢能否有效跌破3%,仍有待确认

作者 钟华

路透北京3月9日电---不断创下新低的中国银行间回购利率CNREPO=CFXS中枢正呈现趋势性下移迹象,这有助于让还处于犹豫中的债市投资者敲下买入指令.

但七天期回购利率CN7DRP=CFXS整体中枢能否有效跌破3%的这一关键水平,还有待更多证据来予以确认.这对中国债市行情的继续演绎,以及套利交易者来说都尤为重要.毕竟,即将迎来的3月季末效应和企业缴税等因素,会导致后市资金需求增大.

而在利率中枢下移未充分确认之前,短久期的策略操作就为交易商暂时可行选择.

本周五,隔夜CN1DRP=CFXS和七天期回购加权利率已分别跌至2.3230%和2.9837%,为去年5月来最低水平.

本周包括信用债在内的收益率曲线短端出现一定幅度的下移,尤其是中低评级的信用债收益率跌幅更明显.中央结算公司六个月期AA-评级信用债到期收益率估值本周四就较上周五下跌逾20个基点(bp).

中国央行近期的操作,似乎也已经初步显现出对回购利率中枢进一步下移的容忍态度.这也可以从最新大幅下滑的2月通胀数据获得一个侧面的支持.

事实上,中国银行间回购利率相应下滑,市场此前也有所预见.中国3月央票及正回购到期高达2,540亿元人民币,环比剧增逾20倍;中小金融机构2月补缴保证金存款准备金这一因素3月也不存在.这些都将利好流动性.

过去三年看,3月回购利率也均表现出回落特征;但今年3月初以来的回购利率下跌速度之快和回落幅度之大,还是有些超出机构此前预期.

实际上,中国回购利率自今年1月以来就已经表现出下滑特征.

七天期回购加权利率今年1月的全月均值达到5.0161%的高水平;而据汤森路透此前一项展望调查,3月银行间隔夜和七天期质押式回购加权平均利率将分别达到3.05%和3.56%的水平.

而中国回购利率中枢的趋势性下移,也有着通胀快速放缓的支持.考察2007年以来的数据发现,中国银行间回购利率短端水平与CPI同比增速之间显示出越来越强的相关性.这一关系比一年期存款利率与CPI之间的关系还要强.

中国国家统计局周五甫公布,2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅较上月大幅回落1.3个百分点至3.2%,创下自2010年6月来最低位.

当然,回购利率的涨跌和上述关系的背后,是中国经济和金融周期运行的一个反应,也体现出中国央行政策操作和意图.就近期来说,央行为缓解银行体系的流动性压力,此前已于2月24日下调存款准备金率0.5个百分点.

而在央行公开市场这一更灵活操作中,今年以来也未重启央票发行来回收流动性.即使是在到期资金相对较多的3月,目前也仍是如此.这亦显示出央行对银行间回购利率的下跌容忍程度在放宽.(完)