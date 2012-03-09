中国抨击印度棉花出口禁令不负责任

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月9日电---中国棉花协会对印度禁止棉花出口的决定提出批评，称这是“不负责任的行为”，并将扰乱全球市场。
印度周一表示，从即日起禁止印度棉花出口，以确保对国内加工厂的供应。这也助长了中国或将被迫需求其他途径的臆测。
印度是全球第二大棉花生产国，中国则是主要消费国。
中国棉花协会敦促印度重新评估这一禁令。
声明称：“作为国际贸易大家庭中的一员，希望印度政府及时纠正这一扰乱国际贸易秩序的错误政策，信守国际贸易规则。”
印度棉农对这一禁令表示担忧，因其会导致印度国内棉花价格进一步下挫。印度官方预计将在周五开会讨论这一问题。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。