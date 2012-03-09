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货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 17:41 BJT

〔表格〕英国2月PPI产出物价较前月增长0.6%,较上年同期增长4.1%

路透伦敦3月9日电---英国国家统计局周五公布:

* 2月PPI产出物价较前月增长0.6%,较上年同期增长4.1%(预估为增长3.9%)

* 2月核心PPI产出物价较前月增长0.5%,较上年同期增长3.0%(预估为增长2.5%)

* 2月PPI投入物价较前月增长2.1%,较上年同期增长7.3%(预估为增长6.8%)

以下为详细数据:(括弧内为初值)

产出物价(未经调整) 2月 1月 预估

较上月(变动%) 0.6 0.4 (0.5) 0.3

较上年同期(变动%) 4.1 4.0 (4.1) 3.9

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 0.5 0.3 (0.3) 0.1

较上年同期(变动%) 3.0 2.4 (2.4) 2.5

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) 2.1 0.1 (0.5) 1.0

较上年同期(变动%) 7.3 6.6 (7.0) 6.8

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) 0.8 -0.1 (-0.2)

较上年同期(变动%) 5.5 5.7 (5.4)

(完)

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--编译 李爽;审校 白云

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