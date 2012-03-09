版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 11:49 BJT

〔日本债市〕早盘持稳,等候美国非农就业岗位数据

路透东京3月9日电---日本政府公债价格周五窄幅整理,在近期波动区间附近徘徊,因投资者等候稍晚将出炉的美国非农就业岗位数据,以找寻该国经济复苏力度的线索.

投资者也在等候希腊与民间债权人互换债券的初步结果,预计在0600GMT公布.

官员们称债券互换计划获得热烈参与,意味着希腊已向获得亟需的援助资金以避免无序违约取得进展.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐