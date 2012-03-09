〔日本债市〕早盘持稳,等候美国非农就业岗位数据

路透东京3月9日电---日本政府公债价格周五窄幅整理,在近期波动区间附近徘徊,因投资者等候稍晚将出炉的美国非农就业岗位数据,以找寻该国经济复苏力度的线索.

投资者也在等候希腊与民间债权人互换债券的初步结果,预计在0600GMT公布.