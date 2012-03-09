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货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 15:10 BJT

〔表格〕德国1月贸易顺差扩大至142亿欧元,12月修正为顺差139亿欧元

路透柏林3月9日电---德国联邦统计局周五公布:

* 德国1月经季节调整的贸易顺差为142亿欧元,12月修正后为顺差139亿欧元

* 1月经季节调整的出口较前月增长2.3%,进口较前月增长2.4%

* 1月未经季节调整的出口较上年同期增长9.3%,进口较上年同期增长6.3%

* 1月经常帐盈余为80亿欧元,12月修正为盈余212亿欧元

以下为详细数据(若非特别标明,则单位为10亿欧元):

12年1月 11年12月 11年1月

贸易收支(经季节调整) 14.2 13.9 11.8

出口 88.7 86.6 83.1

出口变动(较上月,%) +2.3 -4.4 +0.3

进口 74.5 72.7 71.3

进口变动(较上月,%) +2.4 -3.9 +3.6 (完)

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--编译 程琳;审校 田建华

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