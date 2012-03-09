〔表格〕德国1月贸易顺差扩大至142亿欧元,12月修正为顺差139亿欧元

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透柏林3月9日电---德国联邦统计局周五公布:
* 德国1月经季节调整的贸易顺差为142亿欧元,12月修正后为顺差139亿欧元
* 1月经季节调整的出口较前月增长2.3%,进口较前月增长2.4%
* 1月未经季节调整的出口较上年同期增长9.3%,进口较上年同期增长6.3%
* 1月经常帐盈余为80亿欧元,12月修正为盈余212亿欧元
以下为详细数据(若非特别标明,则单位为10亿欧元):
12年1月 11年12月 11年1月
贸易收支(经季节调整) 14.2 13.9 11.8
出口 88.7 86.6 83.1
出口变动(较上月,%) +2.3 -4.4 +0.3
进口 74.5 72.7 71.3
进口变动(较上月,%) +2.4 -3.9 +3.6 (完)
浏览德国数据相关新闻,请点选[ECI-DE-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 程琳;审校 田建华
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选