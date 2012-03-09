希腊逾半数年轻人无业

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅典3月8日电---希腊去年12月份的失业率又创记录新高，无业年轻人数量首次超过就业年轻人。
希腊统计局(ELSTAT)周四表示，希腊总体失业率从11月的20.9%上升至21%，是欧元区失业率的两倍。
据统计，2011年的平均失业率自上一年度的12.5%上升至17.3%。
年轻人受到的影响尤为严重。年龄在15-24岁之间的无业年轻人数量首次超过就业年轻人。这一年龄段的失业率上升至51.1%，是三年前的两倍。
欧盟和国际货币基金组织要求希腊缩减预算，作为拯救该国债务危机的前提条件之一。
自2008年以来，希腊经济已萎缩五分之一。此间有大约60万就业岗位消失。（完）
--编译 靳怡雯;审校 程芳
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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