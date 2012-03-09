版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 11:53 BJT

《外汇动态》美元/台币下跌,但进口商和油企限制跌势

0337GMT---美元/台币TWD=TP下跌,交易员称因外资流入,不过台湾进口商和油企限制了跌势. 美元/台币下跌0.2%,至29.463台币. 交易员指出,出口商并不活跃,因其认为当前价位还不足够吸引人. 与此同时,部分交易商表示,台湾央行的代理银行被发现在29.400台币下方买进,并在29.570台币上方卖出.(完) --编译 许娜;审校 隋芬

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐