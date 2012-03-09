《外汇动态》美元/台币下跌,但进口商和油企限制跌势

0337GMT---美元/台币TWD=TP下跌,交易员称因外资流入,不过台湾进口商和油企限制了跌势. 美元/台币下跌0.2%,至29.463台币. 交易员指出,出口商并不活跃,因其认为当前价位还不足够吸引人. 与此同时,部分交易商表示,台湾央行的代理银行被发现在29.400台币下方买进,并在29.570台币上方卖出.(完) --编译 许娜;审校 隋芬