以色列要美国提供攻击伊核设施武器

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷3月8日电---以色列官员周四称，该国要求美国提供先进的“地堡克星”炸弹和空中加油机，以增强其攻击伊朗地下核设施的能力。
该官员证实媒体的报导，称以色列总理内塔尼亚胡本周访问华盛顿期间“提出了上述请求”。因事情的敏感性，这名官员不愿透露姓名。
报导称，美国将向以色列提供武器，以换取以色列承诺今年不进攻伊朗，但这名官员认为该报导“不现实”。
消息人士称，内塔尼亚胡周一在白宫会见奥巴马时表示，以色列尚未决定是否对伊朗动武。
内塔尼亚胡暗示，如果伊朗继续无视大国的外交压力，以色列可能诉诸武力。（完）
--编译 李富强;审校 王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。