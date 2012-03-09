以色列要美国提供攻击伊核设施武器

(本文由路透中文网编译提供)

路透耶路撒冷3月8日电---以色列官员周四称，该国要求美国提供先进的“地堡克星”炸弹和空中加油机，以增强其攻击伊朗地下核设施的能力。

该官员证实媒体的报导，称以色列总理内塔尼亚胡本周访问华盛顿期间“提出了上述请求”。因事情的敏感性，这名官员不愿透露姓名。

报导称，美国将向以色列提供武器，以换取以色列承诺今年不进攻伊朗，但这名官员认为该报导“不现实”。

消息人士称，内塔尼亚胡周一在白宫会见奥巴马时表示，以色列尚未决定是否对伊朗动武。

内塔尼亚胡暗示，如果伊朗继续无视大国的外交压力，以色列可能诉诸武力。（完）