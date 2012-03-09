《投行看数据》中国通胀将持续放缓,三季度将落至2.8%左右--摩根大通

路透北京3月9日电---中国2月CPI如预期回落,并创下20个月新低.摩根大通就此表示,通胀预计将持续放缓,到三季度将落至2.8%左右;而通胀压力减轻将给予政府更多政策操作空间.

"通胀压力减弱,暗示政府将有更多空间来采取有选择性的政策放松措施,以应对经济下行风险",报告指出.

该行预计,今年中国货币和信贷增速相对疲弱,预计2月新增贷款将与1月持平.同时,银行存款增长不太可能加速,且通胀压力持续缓解,故为保持稳定的经济增长,有必要进一步下调存款准备金率.

"我们预计,今年上半年还将再度两次下调存款准备金率,每次50个基点,"报告称.中国央行此前2月已经宣布年内首次下调存准率.

稍早公布的数据显示,中国2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%,低于路透调查中值的上涨3.4%,亦远低于1月4.5%的涨幅,并创下2010年6月来最低水准;当月CPI环比则下跌0.1%.[ID:nSB2022067]

本周一,中国政府工作报告提出,今年的主要经济预期目标是国内生产总值(GDP)增长7.5%;CPI总水平涨幅控制在4%左右,搞好价格调控,防止物价反弹.

摩根大通认为,上述高于预期的通胀目标为适度放松货币政策预留了空间.且在经济再平衡方面,政府将通过提高收入增长、减税等方式来支持内需.(完)