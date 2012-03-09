美特使确信对朝粮援不会被挪作他用

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月8日电---美国朝鲜人权事务特使罗伯特·金周四表示，有信心将对朝粮食援助送达最需要的人手中，但是没有宣布最终计划。

金指出，在北京与朝鲜官员进行的对话有助于清除粮食援助的行政障碍。

金称，粮食可能被朝鲜政府占为己有的担忧已经消除。

“我们进行了非常富有成效和积极的对话。我非常满意。”金在北京首都国际机场对记者说道。

金表示，会谈的主要议题之一是美国担忧援助能否送达最需要的人手中。当被问及他是否对此有信心时，金回答说“是”。

当被问及朝鲜是否将开始收到新的粮食援助时，金指出：“仍存在细节问题，并非所有问题都得到了解决。”

美国计划向朝鲜提供24万吨粮食，按月发运。（完）