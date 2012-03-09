美特使确信对朝粮援不会被挪作他用

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月8日电---美国朝鲜人权事务特使罗伯特·金周四表示，有信心将对朝粮食援助送达最需要的人手中，但是没有宣布最终计划。
金指出，在北京与朝鲜官员进行的对话有助于清除粮食援助的行政障碍。
金称，粮食可能被朝鲜政府占为己有的担忧已经消除。
“我们进行了非常富有成效和积极的对话。我非常满意。”金在北京首都国际机场对记者说道。
金表示，会谈的主要议题之一是美国担忧援助能否送达最需要的人手中。当被问及他是否对此有信心时，金回答说“是”。
当被问及朝鲜是否将开始收到新的粮食援助时，金指出：“仍存在细节问题，并非所有问题都得到了解决。”
美国计划向朝鲜提供24万吨粮食，按月发运。（完）
--编译 李富强;审校 王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。