〔中国货币市场〕隔夜及七天利率窄幅震荡,央票是否重启为关注焦点(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海3月9日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五隔夜及七天品种窄幅震荡,14天期利率小涨.下周公开市场到期规模略有萎缩,重启央票又悬而未决,公开市场操作动向成为关注焦点.

中国刚公布2月CPI同比增幅创出20个月的新低.北京一保险公司交易员表示,通胀的回落,为货币政策放松提供可能,政府在推出宽松政策时忧虑减少.但在公开市场操作的力度上不会有立竿见影的表现.

华中一银行交易员认为,"(下周)新债发行量、央行公开市场操作力度不大的话,应该还是维持现在这个样子."

今年以来,央行持续暂停发行央票,仅通过正回购相对温和地调节流动性.华北一银行交易员预计,下周资金面宽松之势仍不会动摇.不过,公开市场操作显然是资金面临的一把利剑,如果央票重启,将带来一定的压力.

据路透计算,下周公开市场到期量为290亿元人民币.

业内人士表示,央行仍仅采用正回购对冲到期资金,维持资金面紧平衡,显现其在"两会"期间的维稳态度;但在3月到期资金激增的压力下,央票重启发行必要性正逐渐增强.[CN/MMTCN]

对于14天资金利率小涨,上述华北交易员指出,其成交量很小,利率不具有代表性.资金仍保持宽松.

国家统计局周五公布,2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至3.2%,创下自2010年6月来最低位.[ID:nSB2024023]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3230 2.3262 -0.32 3,766.72

七天CN7DRP=CFXS 2.9837 2.9437 +4.00 493.39

14天CN14DRP=CFXS 3.7401 3.5985 +14.16 28.72

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3262 2.3270 -0.08 1,456.50

七天CHICNY7D=CFXS 2.9832 2.9519 +3.13 106.59

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.5500 2.0050 +54.50 345.03

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9550 2.7900 +16.50 65.26

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1000 3.0000 +10.00 3.46

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3300 2.3400 -1.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.9771 2.9405 +3.66

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.7900 3.6000 +19.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.3088 2.3146 -0.58

七天SHICNYSWD= 2.9683 2.9325 +3.58

三个月SHICNY3MD= 5.1081 5.1397 -3.16

===============================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯/乔艳红

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