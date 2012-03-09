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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 12:12 BJT

〔日本个股〕日立因出售美国硬盘业务获24亿美元特别收益

路透东京3月9日电---日本日立制作所(6501.T)周五表示,因向西部数据(Western Digital)WDC.N出售旗下美国硬盘驱动器(硬碟机)业务,将获得1,910亿日圆(24亿美元)的特别收益.

日立声明称,该获利将被计入3月底本财年的合并财务报告中.(完)

--编译 肖群英;审校 丁琦

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