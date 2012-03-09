〔中国新债〕广州控股下周三将发行15亿元短期融资券,期限一年

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透上海3月9日电---中国广州发展实业控股集团股份有限公司(600098.SS)周五公告称,将于 下周三(14日)在银行间债市簿记建档发行15亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 广州控股 30 15 12 3/14簿记建档 兴业银行 AA+ 3/15 3/16 (600098.SS) =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 冉莹; 审校 乔艳红
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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