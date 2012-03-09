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债券 | 2012年 3月 9日 星期五 12:15 BJT

〔中国新债〕广州控股下周三将发行15亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月9日电---中国广州发展实业控股集团股份有限公司(600098.SS)周五公告称,将于
下周三(14日)在银行间债市簿记建档发行15亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  广州控股      30       15       12  3/14簿记建档   兴业银行      AA+       3/15       3/16
 (600098.SS)                                        
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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