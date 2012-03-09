《投行看数据》中国通胀持续回落,支持政策面进一步放松--高华

路透北京3月9日电---高华证券最新研究报告称,中国CPI处在明显下行轨道,PPI升势滞缓,都支持政策面进一步放松.

报告称,今年前两个月中国CPI同比上涨3.9%,低于去年12月的增幅4.1%,这表明通胀仍处在去年下半年开始的下降轨道上.

受春节因素影响,中国1月居民消费价格指数(CPI)同比急速上升4.5%,但2月增幅大幅回落至3.2%.若综合来看,1-2月CPI同比升幅为3.9%.

稍早中国国家统计局并公布,2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比持平,低于上月的0.7%;至此已经连续四个月保持在3%下方.1-2月整体来看PPI则同比上涨0.4%.[ID:nSB2024023]

高华认为,PPI往往被视为CPI的领先指标,PPI升势滞缓,有望进一步缓解决策层对未来通胀压力的担忧.

"今日的通胀数据,叠加两日前非正式公布的贸易数字,都支持政策进一步宽松,"报告称,"我们相信近期银行间市场利率的下降,反映货币当局希望向银行体系注入更多流动性,并进一步传导至实体经济."

虽然中国1月进出口双双陷入负增长,但中国商务部长陈德铭周三称,初步预测今年1-2月进出口可以增长7%左右,对今年外贸实现增长10%的目标有信心.[ID:nSB2019101](完)