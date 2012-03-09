《投行看数据》中国通胀持续回落,支持政策面进一步放松--高华

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京3月9日电---高华证券最新研究报告称,中国CPI处在明显下行轨道,PPI升势滞缓,都支持政策面进一步放松.
报告称,今年前两个月中国CPI同比上涨3.9%,低于去年12月的增幅4.1%,这表明通胀仍处在去年下半年开始的下降轨道上.
受春节因素影响,中国1月居民消费价格指数(CPI)同比急速上升4.5%,但2月增幅大幅回落至3.2%.若综合来看,1-2月CPI同比升幅为3.9%.
稍早中国国家统计局并公布,2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比持平,低于上月的0.7%;至此已经连续四个月保持在3%下方.1-2月整体来看PPI则同比上涨0.4%.[ID:nSB2024023]
高华认为,PPI往往被视为CPI的领先指标,PPI升势滞缓,有望进一步缓解决策层对未来通胀压力的担忧.
"今日的通胀数据,叠加两日前非正式公布的贸易数字,都支持政策进一步宽松,"报告称,"我们相信近期银行间市场利率的下降,反映货币当局希望向银行体系注入更多流动性,并进一步传导至实体经济."
虽然中国1月进出口双双陷入负增长,但中国商务部长陈德铭周三称,初步预测今年1-2月进出口可以增长7%左右,对今年外贸实现增长10%的目标有信心.[ID:nSB2019101](完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。