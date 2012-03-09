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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 12:25 BJT

〔中国新债〕东北特殊钢集团下周三将发行7亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月9日电---中国东北特殊钢集团有限责任公司周五公告称,将于下周三(14日)
在银行间债市簿记建档发行7亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 东北特殊钢集团 14        7       12  3/14簿记建档    国开行       AA-       3/15       3/16                                        
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 张喜良

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