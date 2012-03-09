美官员称将调派更多兵力到亚洲

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月8日电---美国五角大楼二号人物、国防部副部长卡特（Ashton Carter）周四称，美国将增强太平洋军力，包括派遣另外一艘航母，以继续发挥美国在该地区的作用。

卡特在瑞士信贷和咨询公司McAleese and Associates举办的行业会议上表示，未来几年，60%的美国军舰将被部署到太平洋，目前该比例为52%，包括将航母数量由五艘增加至六艘。

卡特称，美国陆军和海军陆战队也将加强轮换，“因此他们将在亚太地区看到更多美国陆军”。

卡特指出，过去约60年，美军在防止太平洋地区冲突上发挥了重要作用。

在被问及美国的目标是否意在威慑或制衡中国时，卡特说道：“我们不想改变这种情况。我们希望继续发挥这样的作用，这是我们投资的目的所在。”

美国海军部长Raymond Mabus在卡特之后发言，称美国海军计划利用新造舰只完成增兵部署。

卡特还提到针对亚太将推出一系列升级和新项目，包括雷达系统、反潜作战改进和发展新型远程核攻击轰炸机。（完）