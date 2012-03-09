美官员称将调派更多兵力到亚洲

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月8日电---美国五角大楼二号人物、国防部副部长卡特（Ashton Carter）周四称，美国将增强太平洋军力，包括派遣另外一艘航母，以继续发挥美国在该地区的作用。
卡特在瑞士信贷和咨询公司McAleese and Associates举办的行业会议上表示，未来几年，60%的美国军舰将被部署到太平洋，目前该比例为52%，包括将航母数量由五艘增加至六艘。
卡特称，美国陆军和海军陆战队也将加强轮换，“因此他们将在亚太地区看到更多美国陆军”。
卡特指出，过去约60年，美军在防止太平洋地区冲突上发挥了重要作用。
在被问及美国的目标是否意在威慑或制衡中国时，卡特说道：“我们不想改变这种情况。我们希望继续发挥这样的作用，这是我们投资的目的所在。”
美国海军部长Raymond Mabus在卡特之后发言，称美国海军计划利用新造舰只完成增兵部署。
卡特还提到针对亚太将推出一系列升级和新项目，包括雷达系统、反潜作战改进和发展新型远程核攻击轰炸机。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。