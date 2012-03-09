《综述》中国新债招标春意融融,资金宽松及通胀缓解送暖风

* 一年央票停发刺激同期限国开行火爆需求

* 进出口行两期债,中标利率接近二级市场

* 流动性宽松,新债频发仍无虞

* 通胀明显缓解,利好配置需求

作者 曲伟治

路透上海3月9日电---中国银行间债市本周迎来一波新债发行热潮,但存准调降后的宽松流动性从容应对,共五期国债及金融债中标利率多数偏低,新债招标市场春意融融.

业内人士表示,央行下调存款准备金率后,市场流动性逐渐转宽,银行累积了可观的配置需求,再加上2月通胀明显回落,对未来货币政策转宽有利,助推机构参与热情高涨,压低中标利率水平.预期近期一级市场暖意有望向二级市场蔓延.

"最近5-7年的利率债是发行了不少,但现在资金面很宽松,最后中标利率都不算高."国海证券固定收益研究员陈亮表示,"目前的流动性情况,对新债发行的承接力是没问题的."

业内人士透露,进出口行上午招标的七年期固息债,中标利率3.95%,五年期品种3.83%,均接近二级市场水平.市场预测均值分别为3.93%和3.85%.投标倍数分别为1.24倍和1.59倍.

而本周三招标的七年期国债结果远低于预期,投标倍数创下今年新高.周二发行的农业发展银行五年期债利率同样逊于预期.

上海一债券基金经理亦指出,在宽松流动性的催动下,债市买气复苏,再加上中国政府调低经济增长目标,市场避险情绪升温,而政策性金融债绝对收益率相对较好,不少机构趁机增仓,造成本周招标利率债的票面利率大多偏低.

面临政府换届之年的中国,今年终于告别对GDP(国内生产总值)"保八"的膜拜,将其增长目标主动调降至7.5%.在体现调整经济结构,追求增长质量的政策导向下,总体政策目标确定更侧重"平稳".[ID:nSB2013513]

**一年央票停发,同期限国开债高热**

中国央行公开市场一年央票自去年底停发至今,无疑让同期限利率产品魅力倍增,今日招标的一年期国家开发银行债顿成市场热捧目标.

业内人士透露,国开行[CHDB.UL]上午招标的一年期固息金融债,中标利率3.52%,远低于此前3.63%的市场预测均值,投标倍数超过2.3倍.

"央票停发有一段时间了,不少的基金和券商想配一年的利率产品买不到."上海一券商交易员表示,"今天的国开债太火爆了."

上述交易指出,一年期央票持续停发,造成同期限利率产品供给紧缺,基金等机构的对短期利率产品的配置需求只能搁置,本期一年国开债提供了很好的替代品,需求井喷,造成中标利率明显低于预期.

银行间债市固定利率金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,一年期品种最新收益率报在3.6145%

而华东一银行交易员则表示,在一年期央票重启之前,市场对一年期利率产品的需求还将维持偏高,这可能会带动收益率曲线短端的回落,修正目前收益率曲线过于扁平的现状.

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.

**CPI回落,利好配置需求**

春节后食品价格回落,推动中国2月CPI同比增幅快速回落至3.2%,创下20个月新低.分析师认为,通胀重回下行通道,为未来政策调整预留更大操作空间.[ID:nSB2024023]

"CPI增速降下来了,央行货币政策调整的余地更大了,"上述基金经理表示,"宽松流动性可能会维持一段时间,这对债市是利好,但降息暂时还不太可能."

他并表示,央行此前对货币政策转宽态度非常谨慎,很重要的原因就是担忧过度放松可能会进一步推高CPI增速,如果CPI同比明显回落以后,且维持在下降通道,央行可能会将货币政策主要目标转为扶持经济增长,允许宽松流动性的存在.

上述华东的银行交易员指出,从央行迟迟不启动央票发行推测,近期宽松资金面很可能继续维持,银行配置需求将支撑一级市场招标,并与二级市场形成互动,造成一二级市场收益率震荡走低,债市或迎来"暖春"行情.

银行间债市部分短期利率产品,受到国开债中标利率偏低的牵引,收益率出现回落.北京时间13:48,剩余期限约0.671年的央票1101086券最新成交收益率tCN1101086=CFXS为3.3869%,较上日的收盘价3.4253%下跌近4个基点(bp).(完)