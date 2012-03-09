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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 13:48 BJT

〔东京美债〕公债价格持稳,投资人静候美国非农就业报告

路透东京3月9日电---美国公债周五在亚洲市场持稳,投资者静候今日稍后美国非农就业数据,从而寻找美国复苏进程是否加快的线索.

路透调查显示,雇主料在2月增加21万个就业岗位,之前1月的新增岗位为24.3万个.失业率料持稳在8.3%的三年低点. [ID:nSB2018653]

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