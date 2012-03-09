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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 13:54 BJT

〔台湾股市〕收高,LCD制造商股走升

路透台北3月9日电---台湾股市周五收升0.39%,跟随全球股市涨势,投资者抢购友达(2409.TW)等液晶显示器(LCD)制造商股,此前当地媒体报导称,政府将放宽陆资持股限制.

加权股价指数.TWII收高31.45点至8,016.01点,本周收低1.2%.

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