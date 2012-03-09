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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 13:57 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货升破125美元,受希腊换债协议及中国数据刺激

* 希腊换债协议引发强劲买盘

* 中国通胀低于预期

* 美国初请失业金人数增加,不过就业市场前景依旧光明

* 伊朗与西方紧张持续

路透新加坡3月9日电---布兰特原油期货周五升破每桶125美元,料创七周来第六次周线上扬,因希腊成功与债权人达成换债协议,这是该国获得国际救援避免无需违约的重要步骤.

换债初步结果料于0600GMT公布.国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,看起来希腊债务互换参与率"将比较乐观".

0536GMT,布兰特原油期货LCOc1上涨0.08美元,报每桶125.52美元.本周料将上涨1.5%以上.美国原油期货上涨0.4美元,报106.98美元.

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