〔国际油市〕布兰特原油期货升破125美元,受希腊换债协议及中国数据刺激

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 希腊换债协议引发强劲买盘
* 中国通胀低于预期
* 美国初请失业金人数增加,不过就业市场前景依旧光明
* 伊朗与西方紧张持续
路透新加坡3月9日电---布兰特原油期货周五升破每桶125美元,料创七周来第六次周线上扬,因希腊成功与债权人达成换债协议,这是该国获得国际救援避免无需违约的重要步骤.
换债初步结果料于0600GMT公布.国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,看起来希腊债务互换参与率"将比较乐观".
0536GMT,布兰特原油期货LCOc1上涨0.08美元,报每桶125.52美元.本周料将上涨1.5%以上.美国原油期货上涨0.4美元,报106.98美元.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。