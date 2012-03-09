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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 13:54 BJT

《外汇动态》澳元及欧元下滑,此前中国经济数据不及预期

0542GMT---澳元回吐大多数升幅,欧元下滑,此前中国公布的工业增加值及零售数据不及预期,尽管目前为止市场反应温和,因投资者关注今日稍后的大事件,包括希腊公布债务重组情况及美国非农就业数据.

澳元兑美元AUD=从日内高位1.0665附近跌至1.0650,欧元跌至EUR=1.3262美元,日内跌0.1%.(完)

--编译 石冠兰; 审校 艾茂林

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