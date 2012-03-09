〔新闻稿〕中国1-2月规模以上工业增加值同比实际增长11.4%--统计局

(以下为中国国家统计局周五公布的2012年1-2月份规模以上工业生产运行情况新闻稿全文)

2012年1-2月份，规模以上工业增加值同比实际增长11.4%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比2011年12月份回落1.4个百分点。

分经济类型看，1-2月份，国有及国有控股企业增加值同比增长7.3%，集体企业增长9.9%，股份制企业增长13.9%，外商及港澳台商投资企业增长5.0%。

分轻重工业看，1-2月份，重工业增加值同比增长10.9%，轻工业增长12.7%。

分行业看，1-2月份，41个大类行业增加值全部保持同比增长。其中，纺织业增长14.1%，化学原料和化学制品制造业增长13.4%，非金属矿物制品业增长15.6%，黑色金属冶炼和压延加工业增长8.4%，通用设备制造业增长8.6%，汽车制造业增长5.9%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长5.7%，电气机械和器材制造业增长10.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.9%，电力、热力的生产和供应业增长6.5%。

分地区看，1-2月份，东部地区增加值同比增长7.8%，中部地区增长17.6%，西部地区增长16.6%。

分产品看，1-2月份，471种产品中有317种产品同比增长。其中，发电量7187亿千瓦时，同比增长7.1%，日平均发电量120亿千瓦时；钢材13929万吨，增长4.6%，日平均产量232万吨；水泥21588万吨，增长4.8%，日平均产量360万吨；原油加工量7654万吨，增长4.0%，日平均产量128万吨；十种有色金属548万吨，增长8.4%，日平均产量9.1万吨；乙烯264万吨，增长0.6%，日平均产量4.4万吨；汽车312.0万辆，下降1.8%，日平均产量5.2万辆；轿车159.6万辆，下降2.8%，日平均产量2.7万辆。

1-2月份，工业企业产品销售率为97.6%，比上年同期下降0.2个百分点。工业企业实现出口交货值14480亿元，同比名义增长7.2%。(完)

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