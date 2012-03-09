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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 14:12 BJT

《外汇动态》美元/韩元和美元/马币削减跌幅,此前中国公布疲弱数据

0552GMT---美元/韩元KRW=KFTC和美元/马币(林吉特)MYR=MY扳回更多盘初跌幅,此前中国公布的数据逊于预期.

中国1-2月工业增加值和消费品零售数据均逊于市场预估.[ID:nSB2019733]

美元/韩元下滑0.1%至1,117.3,上述数据公布前报约1,116.中国是韩国第一大出口市场.

美元/马币下跌0.2%至3.004,数据公布前报3.002左右.

美元/坡元在数据公布后小幅扩大升幅.(完)

--编译 杜明霞;审校 艾茂林

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