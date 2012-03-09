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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 14:09 BJT

〔新闻稿〕2012年1-2月份固定资产投资同比增长21.5%--统计局

(以下为中国国家统计局公布的2012年1-2月份固定资产投资主要情况新闻稿全文)

2012年1-2月份，固定资产投资（不含农户）21189亿元，同比增长21.5%，增速较去年全年回落2.3个百分点。

分产业看，1-2月份，第一产业投资304亿元，同比增长43.9%；第二产业投资8939亿元，增长24.9%；第三产业投资11946亿元，增长18.5%。1-2月份，工业投资8681亿元，增长23.4%；其中，采矿业投资456亿元，增长22.9%；制造业投资7284亿元，增长24.7%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资941亿元，增长14.8%。

　分地区看，1-2月份，东部地区投资11619亿元，同比增长18.8%，中部地区投资4619亿元，增长28.4%，西部地区投资4597亿元，增长28%。

　分登记注册类型看，1-2月份，内资企业投资19363亿元，同比增长22%；港澳台商投资862亿元，增长14.3%；外商投资888亿元，增长16%。

　从项目隶属关系看，1-2月份，中央项目投资1276亿元，同比下降7.9%；地方项目投资19913亿元，增长24%。

　从施工和新开工项目情况看，1-2月份，施工项目计划总投资291543亿元，同比增长12.1%；新开工项目计划总投资11414亿元，同比增长23.2%。

　从到位资金情况看，1-2月份，到位资金38711亿元，同比增长16.4%。其中，国家预算资金增长24.5%，国内贷款增长0.6%，自筹资金增长29.3%，利用外资增长2.6%，其他资金下降4.8%。(完)

欲了解更多详情,请点选中国国家统计局(www.stats.gov.cn)

--整理 沈燕

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