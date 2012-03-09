〔新闻稿〕2012年1-2月份固定资产投资同比增长21.5%--统计局

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(以下为中国国家统计局公布的2012年1-2月份固定资产投资主要情况新闻稿全文)
2012年1-2月份，固定资产投资（不含农户）21189亿元，同比增长21.5%，增速较去年全年回落2.3个百分点。
分产业看，1-2月份，第一产业投资304亿元，同比增长43.9%；第二产业投资8939亿元，增长24.9%；第三产业投资11946亿元，增长18.5%。1-2月份，工业投资8681亿元，增长23.4%；其中，采矿业投资456亿元，增长22.9%；制造业投资7284亿元，增长24.7%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资941亿元，增长14.8%。
分地区看，1-2月份，东部地区投资11619亿元，同比增长18.8%，中部地区投资4619亿元，增长28.4%，西部地区投资4597亿元，增长28%。
分登记注册类型看，1-2月份，内资企业投资19363亿元，同比增长22%；港澳台商投资862亿元，增长14.3%；外商投资888亿元，增长16%。
从项目隶属关系看，1-2月份，中央项目投资1276亿元，同比下降7.9%；地方项目投资19913亿元，增长24%。
从施工和新开工项目情况看，1-2月份，施工项目计划总投资291543亿元，同比增长12.1%；新开工项目计划总投资11414亿元，同比增长23.2%。
从到位资金情况看，1-2月份，到位资金38711亿元，同比增长16.4%。其中，国家预算资金增长24.5%，国内贷款增长0.6%，自筹资金增长29.3%，利用外资增长2.6%，其他资金下降4.8%。(完)
欲了解更多详情,请点选中国国家统计局(www.stats.gov.cn)
--整理 沈燕
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。