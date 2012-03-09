〔新闻稿〕中国1-2月社会消费品零售总额同比名义增长14.7%--国家统计局

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(以下为中国国家统计局公布的2012年1-2月份消费品市场情况新闻稿全文)
2012年1-2月份，社会消费品零售总额33669亿元，同比名义增长14.7%（扣除价格因素实际增长10.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额15238亿元，增长14.9%。
按经营单位所在地分，1-2月份，城镇消费品零售额29125亿元，同比增长14.7%；乡村消费品零售额4544亿元，增长14.6%。
按消费形态分，1-2月份，餐饮收入3717亿元，同比增长13.3%；商品零售29951亿元，增长14.9%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额14054亿元，增长15%。(完)
欲了解更多详情,请点选中国国家统计局(www.stats.gov.cn)
--整理 沈燕; 审校 乔艳红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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