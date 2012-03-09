版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 14:12 BJT

〔新闻稿〕中国1-2月社会消费品零售总额同比名义增长14.7%--国家统计局

(以下为中国国家统计局公布的2012年1-2月份消费品市场情况新闻稿全文)

2012年1-2月份，社会消费品零售总额33669亿元，同比名义增长14.7%（扣除价格因素实际增长10.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额15238亿元，增长14.9%。

　按经营单位所在地分，1-2月份，城镇消费品零售额29125亿元，同比增长14.7%；乡村消费品零售额4544亿元，增长14.6%。

　按消费形态分，1-2月份，餐饮收入3717亿元，同比增长13.3%；商品零售29951亿元，增长14.9%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额14054亿元，增长15%。(完)

欲了解更多详情,请点选中国国家统计局(www.stats.gov.cn)

--整理 沈燕; 审校 乔艳红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐