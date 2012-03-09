〔中国数据〕2月工业生产增速降至19个月低位,政策放松空间加大(更新版)

(新增更多内容)

* 1-2月工业生产同比增长11.4%,为2009年7月来最低

* 固定资产投资同比增长21.5%,创九年新低

* 社会消费品零售总额同比增14.7%,远低于预期

* 分析师认为或迎来政策放松空间

路透北京3月9日电---中国1-2月工业生产同比增速降至19个月低位,社会消费品零售总额同比增幅则远逊于预期,表明中国内需较为疲弱,经济增速继续缓慢下滑,但在物价涨幅得到有效控制的情况下,或进一步加大政策放松空间.

中国国家统计局周五公布,1-2月规模以上工业增加值同比增长11.4%,低于路透调查中值12.3%,而前次低点为2009年7月的同比增长10.8%.1-2月固定资产投资(不含农户)同比增长21.5%,高低于路透调查中值20%,但创下2002年底来的新低.

"总体看,经济增速和物价都在回落,但环比看经济则呈现企稳态势,预计一季度将是经济环比底部,二季度则是同比的底部,之后会有小幅回升."国海证券宏观经济分析师邹璐表示.

统计局数据并显示,1-2月社会消费品零售总额同比增14.7%,远低于路透调查中值17.4%.

不过分析师认为,消费数据虽然远逊于预期,但可能受到季节性因素扰动,未来将有所回升.

统计局稍早公布,2月CPI同比上涨3.2%,低于路透调查中值的上涨3.4%,亦远低于1月增幅4.5%,并创下2010年6月来最低水准;当月PPI同比持平.[ID:nSB2022067]

"由于2月份CPI和工业生产均低于预期,为政策放松打开空间,而由于2月份新增信贷低于预期,我们判断央行有可能在3月份再次下调一次存准."华宝信托宏观分析师聂文表示.

中国国际经济交流中心王军亦认为,从数据看,无论是消费还是工业增加值都在往下走,表明内需比较疲弱,在物价涨幅已经有效控制的前提下,货币政策有松动的可能性,不排除3-4月央行有再次调降存准的可能.

中国国务院总理温家宝周一称,今年中国GDP增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.

国家发展和改革委员会主任张平则表示,尽管中国经济增速放缓,但长期向好的基本面并没改变.而今年调低经济增长目标,有助于缓解供求矛盾和物价上涨的压力,为经济结构调整预留空间.

据发改委工作报告,今年社会消费品零售总额预期增长14%;全社会固定资产投资预期增长16%.(完)

更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)