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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 14:22 BJT

〔韩国股市〕扩大涨幅收高,但未能扳回本周跌势

路透首尔3月9日电---韩国股市周五连续第二日回升,跟随全球股市涨势,因希腊又向获得关键的援金近了一步,且投资者在考虑中国进一步放宽政策的可能性.

权重股三星电子(005930.KS)大涨4.24%,创下历史收盘新高123万韩元(1,099.84美元),因第一季财测强劲.三星电子在综合股价指数中的权重为10%.

韩国股市综合股价指数.KS11收涨0.88%,收报2,018.30点,但本周仍下跌0.8%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王丽鑫

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