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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 14:19 BJT

〔日本股市〕七个月来首次攻破万点大关,因希腊避免债务违约且日圆走软

路透东京3月9日电---日本股市日经指数周五七个月来首次攻破万点大关,涨达2.4%,因更多迹象表明,希腊已避免无序债务违约,而且日圆走疲为困境中的出口商带来了希望.

日经指数.N225收高1.7%,报9,929.74点,盘中曾升达10,007.62点,部分投资者在美国2月非农就业数据出炉前锁定获利.

东证股价指数.TOPX上升1.5%至848.71点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫

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