《外汇动态》欧元/美元小跌,此前希腊公布债权人参与换债计划的结果

0615GMT--欧元兑美元EUR=小幅跌至1.3241美元,下滑约20个点,之前希腊称,有85.8%的债券持有人已参与债券互换计划,为债务重组扫清了障碍.希腊还表示,对于不根据希腊法律发行的债券和国有公司发行的债券,将互换邀请的截止期限延长到3月23日[ID:nSB2024485].(完)