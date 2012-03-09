〔中国房地产〕1-2月投资和新开工增速放缓,销售同比大幅下降(更新版)

(新增更多细节及背景)

* 1-2月投资和新开工增速放缓

* 销售同比大幅下降

* 未来楼市成交量或有所回升

路透北京3月9日电---受调控持续、房地产销售低迷影响,中国1-2月房地产投资及新开工增速延续上年的回落趋势,销售面积和销售额亦大幅下降.

虽然楼市调控不动摇的主基调不会改变,但随着首套房贷利率优惠重现,刚性需求进一步回归市场,未来楼市成交量或将有所回升.

中国国家统计局周五公布,1-2月全国房地产开发投资同比增长27.8%,增速比2011年全年回落0.1个百分点;房屋新开工面积同比增长5.1%,增速回落11.1个百分点.

销售方面则出现大幅下降,1-2月全国商品房销售面积同比下降14.0%,商品房销售额同比下降20.9%.

"房地产投资数据通常有所滞后,预计未来房地产投资增速及新开工都将呈现逐渐回落趋势,"中原集体研究中心高级经理刘渊表示.

他表示,从先行指标土地购置面积的下滑不难看出,开发商在逐渐放缓开发进度.统计局数据显示,1-2月全国房地产开发企业土地购置面积4,684万平方米,同比下降0.5%.

首创置业(2868.HK)董事长刘晓光稍早亦称,今年的房地产形势肯定不好,房地产投资增长肯定是下降趋势,新增的开工面积及土地市场或都会下降.

中国证券报周五援引住房和城乡建设部部长姜伟新表示,限购令短期内不会有所微调和放松,今年的楼市调控不会再出新招,但也绝对不会放松;有信心在今年让几个一线城市的房价水平降下去.[ID:nSB2023619]

国务院总理温家宝在周一所做的政府工作报告中强调,房地产调控处于关键阶段,要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.[ID:nSB2013513]

据统计局数据,截至2月末,全国商品房待售面积30,526万平方米,比2011年年末增加3,332万平方米;其中,住宅待售面积增加2,674万平方米.

**未来交易量或有所回升**

统计局数据显示,1-2月个人按揭贷款达1,296亿元人民币,同比增长1.2%,为去年以来首次出现正增长,显示近期在首套房贷利率回归及优惠重现的背景下,刚性需求进一步回归市场,未来市场成交或有所回升.

路透本月初获悉,目前工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)等对首套房贷均以基准利率为执行标准,部分银行更在一定范围对优质客户执行首套房贷9折优惠,包括部分外资银行.[ID:nSB1423454]

而信贷的放松亦带来2月楼市成交量从谷底略有回升.中国房地信息集团(CRIC)报告显示,2月十大重点城市成交面积环比全面上涨,其中天津涨幅最大达91.75%,上海的涨幅次之,涨幅为89.1%.

从全国来看,监控的30个重点城市中,26个城市成交面积环比呈现上涨,平均涨幅达68.71%.

中国央行货币政策委员李稻葵在"两会"(人大和政协)期间举行的新闻发布会上表示,预计今年房价会回落,但很多地区交易量将有一定回升,尤其是在一些大型城市.因大型城市人口还在聚集,高端产业在聚集.

中国正在积极稳妥推进城镇化,目标2012年末全国城镇化率达到52.07%,提高0.8个百分点.

中国本轮房地产调控已持续近两年.今年1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.(完)

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