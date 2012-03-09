〔日本央行〕下周料维持货币政策不变--消息人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京3月9日电---了解日本央行想法的消息人士透露,该央行下周政策会议上料维持货币政策不变.
这位不愿公开身份的消息人士称,上月该央行放宽政策后,股市上涨且日圆贬值,因此该央行可能认为没理由进一步提振已显露复苏迹象的经济.
此外,希腊避免债务违约的可能性上升,除非欧洲形势急转直下,或美国非农就业数据特别令人失望,否则该央行料按兵不动.
日本央行将于下周一和周二举行政策会议.(完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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