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货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 14:54 BJT

〔日本央行〕下周料维持货币政策不变--消息人士

路透东京3月9日电---了解日本央行想法的消息人士透露,该央行下周政策会议上料维持货币政策不变.

这位不愿公开身份的消息人士称,上月该央行放宽政策后,股市上涨且日圆贬值,因此该央行可能认为没理由进一步提振已显露复苏迹象的经济.

此外,希腊避免债务违约的可能性上升,除非欧洲形势急转直下,或美国非农就业数据特别令人失望,否则该央行料按兵不动.

日本央行将于下周一和周二举行政策会议.(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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