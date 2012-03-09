〔中国股市〕沪综指收盘续升,CPI涨幅创20个月新低带来些许暖意

沪综指.SSEC收报2,439.462点,涨19.186点,或0.79%;今日沪市A股成交金额为1,001.5亿元人民币,上日为930.7亿元.沪综指本周累计下跌0.9%,终结之前连续七周的升势.

"CPI数字在预期之中,没有太大的提振,资金面还没有宽松,"申银万国分析师钱启敏指出,未来股指可能还会继续震荡整理,因为大盘上攻需要成交量的配合,目前的交投水平还不足以支撑综指突破2,500点关口.