〔中国股市〕沪综指收盘续升,CPI涨幅创20个月新低带来些许暖意

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透上海3月9日电---中国股市沪综指周五收市继续上涨.分析师指出,中国2月居民消费价格指数(CPI)涨幅创下20个月新低,给货币政策带来放松空间.不过目前资金面并未实质性改善,投资者谨慎气氛未消,大盘反弹温和.
沪综指.SSEC收报2,439.462点,涨19.186点,或0.79%;今日沪市A股成交金额为1,001.5亿元人民币,上日为930.7亿元.沪综指本周累计下跌0.9%,终结之前连续七周的升势.
"CPI数字在预期之中,没有太大的提振,资金面还没有宽松,"申银万国分析师钱启敏指出,未来股指可能还会继续震荡整理,因为大盘上攻需要成交量的配合,目前的交投水平还不足以支撑综指突破2,500点关口.
国家统计局稍早公布,2月CPI同比上涨3.2%,低于路透调查中值3.4%,亦远低于1月4.5%的涨幅,创下2010年6月以来最低水准.
周五首日上市的中国交建(601800.SS)收报6.66元,较其发行价5.40元上涨1.26元,或23.33%.
沪深300指数3月合约CIFH2尾盘报2,665.4点,涨1.2%,成交量为319,177手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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