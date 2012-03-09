独家：卡扎菲曾在利比亚驻各国使馆暗藏武器

(本文由路透中文网编译提供)

路透的黎波里3月8日电---利比亚副外长Mohammed Abdul Aziz周四称，卡扎菲政府曾在世界各地的利比亚大使馆暗藏武器。

这些武器是通过外交信袋运送的，包括手枪、手榴弹和爆炸物原料等，目的可能是用于暗杀海外异见人士或攻击大使馆所在国。

Abdul Aziz称，随着新政府接管利比亚驻各国大使馆并发现了武器，才令此事浮上水面。

他接受路透采访时称，卡扎菲政府官员“向很多国家运送了武器，非洲、亚洲和欧洲的国家都有，并不只是两三个国家。”

“无人知晓这是什么计划。是要应对大使馆所在国的某些问题，还是要对付本国公民？没人知道。坦白说，对前政府而言，一切皆有可能。”

Abdul Aziz被问及这一行为是否为卡扎菲政府内部所酝酿秘密行动的一部分，他说：“我对此深信不疑。”

过去六个月，随着卡扎菲忠实者逐渐失去对国外大使馆的控制，驻希腊、埃及和摩洛哥首都的利比亚大使馆相继报告发现武器。

Abdul Aziz称，这些已经宣布的只是冰山一角，但他表示无法透露发现藏有武器的利比亚大使馆所在国名单。（完）