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货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 15:22 BJT

〔中国汽车〕2月乘用车销量同比增长26.5%,至121.31万辆--中汽协

路透北京3月9日电---中国汽车工业协会周五公布,2012年2月共销售乘用车121.31万辆,同比增长26.52%.

该协会新闻稿并称,今年1-2月共销售乘用车237.37万辆,同比下降4.37%.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:

2012年2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

26.52% -23.81% 4.61% 0.29% 1.42% 8.8% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% 2.6% (完)

--发稿 李然; 审校 丁淑琴

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