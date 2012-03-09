〔中国汽车〕2月乘用车销量同比增长26.5%,至121.31万辆--中汽协

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京3月9日电---中国汽车工业协会周五公布,2012年2月共销售乘用车121.31万辆,同比增长26.52%.
该协会新闻稿并称,今年1-2月共销售乘用车237.37万辆,同比下降4.37%.
以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:
2012年2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
26.52% -23.81% 4.61% 0.29% 1.42% 8.8% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% 2.6% (完)
--发稿 李然; 审校 丁淑琴
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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