〔中国债市〕人民币利率互换持稳,CPI符合预期市场关注M2等数据

路透上海3月9日电---中国人民币利率互换(IRS)周五变化不大,源于今日公布的2月居民消费价格(CPI)同比涨幅基本符合预期,市场未获明确指引.业内人士表示,短期IRS仍有下行动力,但幅度有限,源于资金面并未完全放松,且更多经济数据将公布,市场或存在观望时段.

交易员指出,一方面目前资金面放松的趋势尚未确认,另一方面,近期M2及贷款等重要数据将陆续公布,在此双重因素作用下,机构倾向谨慎出价,对于IRS下行形成阻力.

"资金面维持现状的话,IRS会向下走走,...关键是大家担心,经济最差的时候有没有过去,而且市场对于资金面(放松)还不是那么放心,这些都是令IRS向下幅度有限的原因."北京一银行交易员称.

春节后食品价格的回落令中国2月CPI同比涨幅回落明显,重返下行通道并创20个月新低.经济增速放缓主导的物价回落使得未来通胀压力料持续缓解,亦令分析人士普遍相信,实现政府提出的今年通胀率控制在4%左右的目标应无虞.[ID:nSB2023879]

M2及贷款数据公布无固定时间,最晚每月15日之前公布.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.2600/3.3900 3.1458/3.2408 3.1917/3.2900 3.3383/3.4383 3.2700/3.6375

周四 3.2520/3.3700 3.1500/3.2433 3.1950/3.2867 3.3267/3.4233 3.2825/3.5825

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差值 +0.0080/+0.0200 -0.0042/-0.0025 -0.0033/+0.0033 +0.0116/+0.0150 -0.0125/0.0550

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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