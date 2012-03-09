〔欧元债市〕德债开盘下滑,此前希腊成功完成债务互换

路透伦敦3月9日电---德国公债周五开低,此前希腊成功完成债券互换协议,避免无序违约.但鉴于欧元区未来面临诸多问题,德债跌势料有限.

希腊称,有85.8%的民间债券持有人已经参与债券互换计划,使用集体追溯条款后,这一比例将达到95.7%.[ID:nSB2024485]

德债期货FGBLc1下滑6个跳动点至138.28,因公债避险需求减少.若今日稍晚出炉的美国非农就业数据高于预期,市场料进一步走跌.