〔欧元债市〕德债开盘下滑,此前希腊成功完成债务互换

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦3月9日电---德国公债周五开低,此前希腊成功完成债券互换协议,避免无序违约.但鉴于欧元区未来面临诸多问题,德债跌势料有限.
希腊称,有85.8%的民间债券持有人已经参与债券互换计划,使用集体追溯条款后,这一比例将达到95.7%.[ID:nSB2024485]
德债期货FGBLc1下滑6个跳动点至138.28,因公债避险需求减少.若今日稍晚出炉的美国非农就业数据高于预期,市场料进一步走跌.
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选