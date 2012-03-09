版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 15:27 BJT

〔韩国汇市〕韩元回吐多数涨幅仅微升,受中国工业数据低迷的打压

路透首尔3月9日电---韩元KRW=周五回吐了大部分稍早的涨幅,今日仅微幅收升,不过本周仍录得跌幅,因中国今年前两个月的工业数据令人失望,打压了投资者信心.

韩元兑美元KRW=KFTC周五收报1,117.8,周四本土市场收报1,118.3.

本日稍早韩元一直处于涨势,因有迹象显示希腊能够成功进行债务重组从而避免违约.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐