《投行看数据》中国今年全年平均通胀率料低于4%的政府目标--花旗

路透北京3月9日电---投资银行花旗(C.N)周五发布报告称,预计未来几个月中国的居民消费价格(CPI)同比涨幅将维持在3%-4%,全年平均通胀率料将低于4%的政府目标.

报告分析指出,中国本季实体经济活动或将大幅趋弱,因地产市场调整持续拖累投资;加上食品价格趋稳,这些均有助于控制通胀压力.

"通胀或在年中左右回落至3%下方,但在年底则将反弹至4%左右,因预期政策放松及基数效应."报告并预计,"全年来看,平均通胀率很可能将低于4%的官方目标".

在经济增速方面,花旗认为,尽管官方的经济增长目标是7.5%,但实际目标则应高于8%.且从目前公布的货币和财政政策来看,都是用来支持增长维持在8%上方.

不过,经济和金融数据则显示,一季度经济同比增速可能将降至8%或更低(去年四季度为8.9%).通胀放缓及增长疲弱为政策放松创造了环境.

"若未来几日公布的经济活动和货币数据确认经济大幅放缓,那么本月很可能将再次下调存款准备金率."报告称.

稍早公布的数据显示,中国2月CPI同比上涨3.2%,低于路透调查中值3.4%及1月的4.5%,并创下2010年6月来最低水准.同时,1-2月规模以上工业增加值同比增长11.4%;固定资产投资(不含农户)同比增长21.5%.[ID:nSB2022067][ID:nSB2024493]

本周一,中国政府工作报告提出,今年的主要经济预期目标是国内生产总值(GDP)增长7.5%;CPI总水平涨幅控制在4%左右,搞好价格调控,防止物价反弹.(完)