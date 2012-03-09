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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 15:50 BJT

〔东京汇市〕欧元遭获利了结下滑,此前希腊公布换债结果

* 希腊称,换债计划参与率为85.8%

* 欧元下跌,因换债结果公布后遭获利了结

* 美元兑日圆触及九个半月高位

* 下一焦点是美国就业数据

路透新加坡3月9日电---欧元周五因获利了结而微跌,此前希腊称债券互换计划获得85.8%的民间债权人参与,推动希腊朝获得避免无序违约所需的新资金更近一步.

换债结果公布后,欧元兑美元EUR=下跌30点子左右至日内低位近1.3224,最新报1.3241,较上日美国尾盘跌0.3%.

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