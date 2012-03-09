《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月9日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *广州控股 30 15 12 3/14簿记建档 兴业银行 AA+ 3/15 3/16 ( 600098.SS ) ============================================================================================= *东北特殊钢集团 14 7 12 3/14簿记建档 国开行 AA- 3/15 3/16 ============================================================================================= *北大荒 5 5 6 3/14簿记建档 建设银行 AA 3/15 3/16 ( 600598.SS ) ============================================================================================= *重庆力帆控股 8 4 12 3/14簿记建档 中信银行 AA- 3/16 3/19 ============================================================================================= *农业发展集团 8 4 12 3/16簿记建档 农业银行 AA+ 3/20 3/21 ============================================================================================= 华晨汽车集团 20 10 12 3/12簿记建档 国开行 AA 3/13 3/14 ============================================================================================= 中国化工集团 50 25 12 3/13簿记建档 进出口行 AAA 3/15 3/16 建设银行 ============================================================================================= 蒙发煤炭公司 -- 3.5 12 3/13簿记建档 兴业银行 A+ 3/14 3/15 ============================================================================================= 中科实业集团 6 3 12 3/13簿记建档 交通银行 AA 3/14 3/15 ============================================================================================= 广州打捞局 -- 2 12 3/13簿记建档 招商银行 AA- 3/14 3/15 ============================================================================================= 华侨城集团 44 24 12 3/13簿记建档 建设银行 AAA 3/14 3/15 ============================================================================================= 阳泉煤业集团 20 10 12 3/13簿记建档 建设银行 AAA 3/14 3/15 浦发银行 ============================================================================================= 石药集团 -- 3 12 3/13簿记建档 光大银行 AA 3/14 3/15 ============================================================================================= 华天酒店 5 2 12 3/13簿记建档 招商银行 A+ 3/15 3/16 ( 000428.SZ ) (浮息,半年期定存基准) ============================================================================================= 安徽国贸集团 8 4 12 3/15簿记建档 工商银行 AA- 3/16 3/19 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *重庆文资公司 14 4 5 3/14簿记建档 国开行 AA+ 3/15 3/16 ============================================================================================= 穗恒运 8.8 4 5 3/13簿记建档 华夏银行 AA 3/15 3/16 ( 000531.SZ ) ============================================================================================= 京煤集团 10 6 5 3/13簿记建档 北京银行 AA 3/14 3/15 ============================================================================================= 广东机场 14.8 4.8 5 3/13簿记建档 中国银行 AAA 3/14 3/15 管理集团 中信银行 ============================================================================================= 华润大东 4.7 4.7 3 3/15簿记建档 进出口银行 AA- 3/19 3/20 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 曾菱; 审校 冉莹 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》