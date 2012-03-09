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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 16:03 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收高,但涨幅受获利了结所限

路透曼谷3月9日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五一度扬升3%,因油价和股市走强,交易员表示之后投资者选择在周末前锁定获利.

TOCOM指标8月期胶<0#JRU:>结算价涨8.0日圆,报每公斤335.4日圆(4.12美元).

该合约盘中一度涨3%至每公斤337.4日圆的日高,但随后获利了结盘入场.

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