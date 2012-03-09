〔中国票据市场〕转贴利率续跌,资金宽松若持续下周仍有小降空间

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月9日电---中国票据市场转贴利率周五续跌,因资金依旧宽松,且大型银行等收票扩充信贷规模需求持续不减.交易员预计,如果这种态势不改,下周转贴利率仍有小幅下行空间.
上海一银行交易员认为,目前市场"钱还是宽松,如果下周也这样,那(转贴利率)还会有下行可能."
华北一银行交易员补充说,除资金宽松因素外,因年初以来四大行等大型机构信贷投放不力,对票据需求亦较为强劲."规模不足,还是要找票(据扩充)."
中国1月新增人民币贷款7,381亿元,远低于此前路透10,000亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.4%,亦低于此前13.6%的路透调查中值,并创下多年来新低.狭义货币供应量M1同比增长3.1%.[ID:nSB1383240]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 6.4440/6.1651 6.7416/6.4558 7.7564/7.2469
上日 6.4810/6.1795 6.7800/6.4858 7.7564/7.2469
------------------------------------------------------
变动 -3.70bp/-1.44bp -3.84bp/-3.00bp 0bp/0bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价续跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.3812%,较上日的5.4282%续跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.3183/3.2583 3.3464/3.2880
上日 3.3221/3.2681 3.3540/3.2979
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。