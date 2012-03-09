〔中国票据市场〕转贴利率续跌,资金宽松若持续下周仍有小降空间

路透上海3月9日电---中国票据市场转贴利率周五续跌,因资金依旧宽松,且大型银行等收票扩充信贷规模需求持续不减.交易员预计,如果这种态势不改,下周转贴利率仍有小幅下行空间.

上海一银行交易员认为,目前市场"钱还是宽松,如果下周也这样,那(转贴利率)还会有下行可能."

华北一银行交易员补充说,除资金宽松因素外,因年初以来四大行等大型机构信贷投放不力,对票据需求亦较为强劲."规模不足,还是要找票(据扩充)."

中国1月新增人民币贷款7,381亿元,远低于此前路透10,000亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.4%,亦低于此前13.6%的路透调查中值,并创下多年来新低.狭义货币供应量M1同比增长3.1%.[ID:nSB1383240]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 6.4440/6.1651 6.7416/6.4558 7.7564/7.2469

上日 6.4810/6.1795 6.7800/6.4858 7.7564/7.2469

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变动 -3.70bp/-1.44bp -3.84bp/-3.00bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.3812%,较上日的5.4282%续跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3183/3.2583 3.3464/3.2880

上日 3.3221/3.2681 3.3540/3.2979

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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