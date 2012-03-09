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市场报道 | 2012年 3月 9日 星期五 16:06 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元下跌,之前希腊达成换债协议

0755GMT---欧元兑美元下跌0.3%至1.3230,之前希腊称85.8%的民间债权人接受换债计划,投资者则对该协议的影响抱迟疑态度.

欧元EUR=脱离周四高位1.3291美元.美元/日圆JPY=持稳于81.60,之前在EBS交易平台一度触及九个半月高位81.899日圆.(完)

--编译 李爽; 审校 高琦

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