〔路透基点〕金东贸易香港有限公司寻求7,000万美元两年半融资--RLPC

路透香港3月9日电---据汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,金光纸业(中国)子公司金东贸易(香港)有限公司在寻求7,000万美元两年半期贸易融资.该交易由中华开发工业银行牵头负责.

这笔循环信贷利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约300个基点,受邀银行将分三部分参加,分别为2,000万美元及以上、1,500至1,900万美元以及1,000至1,400万美元.承贷2,000万美元以上的银行获得委托主办行和额度分配行的头衔.

当十家当选中资银行中至少有一家发布"接受条件"时,这笔资金才可以提取.

本周在中国海南省举行了现场访查.

此项贷款通过金东贸易(香港)有限公司及金光纸业中国其他五家子公司获得,这五家子公司为金红叶纸业(香港)有限公司、金华盛纸业(香港)有限公司、海南金海纸业(香港)有限公司、Ningbo Yajiang(香港)Co Ltd和宁波中华(香港)纸业有限公司.

与此同时,金光纸业另一子公司--宁波亚洲浆纸业有限公司正在寻求1.2亿美元的三年期循环信贷.这项贷款由元大商业银行牵头,利率为较LIBOR加码200个基点,全部费用在内共206.7个基点.

2011年9月金东贸易(香港)有限公司及最新借款案中的另五个借款方从六家台湾台湾银行业者取得2.28亿美元两年期融资,利率为较LIBOR加码165个基点,最高费用水准为50个基点.(完)