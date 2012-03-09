〔汽车产业〕通用汽车和菲亚特短暂讨论合并欧洲业务事宜--报载

路透米兰3月9日电---华尔街日报周五援引消息人士报导称,通用汽车(GM.N)和意大利汽车制造商菲亚特FIA.MI今年稍早曾就合并其欧洲业务进行短暂讨论.

报导还称,通用汽车首席执行官艾克森与菲亚特执行长马尔基翁内进行的此次讨论结果不会提交两家公司的董事会,因为到其会晤为止,通用与PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)结盟的计划都进展良好.

同时还执掌克莱斯勒的马尔基翁内周二曾表示,菲亚特对任何可能的合作都持开放态度,即使标致与通用汽车最近结盟.

华尔街日报援引一名消息人士的话称,菲亚特曾试图说服通用相信其是一个比标致更好的合作伙伴.

该报援引另一名消息人士的话称,菲亚特和标致近几个月都曾各自讨论过合作事宜.这两家公司已在意大利合作建立一个生产小型商务货车的合资企业.

2月,通用汽车和标致宣布建立全球联盟,计划在不关闭欧洲工厂和裁员的情况下,每年节省至少20亿美元成本.(完)