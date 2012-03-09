〔中国经济〕去年四季度消费者信心指数环比上升,农村地区居首--尼尔森

路透北京3月9日电---全球资讯和监测公司尼尔森周五发布最新研究报告称,去年四季度中国消费者信心指数为108,较上季度上升4点,因消费者收入预期乐观.其中,农村地区消费者信心水平高居全国榜首.

尼尔森中国消费者信心报告访问了中国一线城市至农村的超过3,500位消费者,消费者信心指数在100以上表示信心水平乐观,100以下表示相对悲观.去年二、三季度,中国消费者信心水平曾连续两季下降.

"就业形势总体稳定,收入预期增加,通货膨胀缓解,是四季度中国消费者信心指数出现回升的主要原因,"尼尔森大中华区总经理饶凯信(Karthik Rao)指出.

稍早公布数据显示,今年1-2月中国社会消费品零售总额同比增长14.7%,继续呈现回落态势,分析人士认为,消费数据虽远逊于预期,但可能受到季节性因素扰动,未来将有所回升.中国2月居民消费价格指数(CPI)同比涨3.2%,创2010年6月来最低水准.

尼尔森大中华区总裁严旋并表示,食品和房价下降也是中国消费者信心指数走高的关键原因;且2012年中国国内生产总值(GDP)增速将放缓,预示经济将持续由输出和资源型向消费与创新型转变.

尼尔森报告并显示,四季度中国农村地区消费者信心水平高居全国榜首,达114点,较上季度上升4点,亦比国家平均水平(108点)高出6个点.同时,二三四线城市信心指数亦同步回升,一线城市则全年保持平稳水平.

"根据当前中国的城市化进程和提高人民生活水平的决心,我们相信农村地区和低线城市的消费者在未来将有更多机会享受更为多样化的产品和服务,他们将成为消费的中坚力量,"饶凯信认为.

另外,报告还显示,去年四季度快速消费品销售总额同比增长19%,全年则同比上升17%.其中,非食品类快速消费品的销售增速明显高于食品类快速消费品.

具体来看,截至去年底,中国消费者在外出娱乐、科技产品及股票投资方面的支出位居全球榜首;在购买服装方面的消费仅次于俄罗斯,排名全球第二.(完)